(Di lunedì 28 agosto 2023), la Ocean Viking è arrivata nel porto di Napoli con a bordo 254 persone. La nave ha fatto il suo ingresso in porto alle 8.16 dopo unain mare e dopo aver sbarcato una parte dei...

Mentre la nave ormeggiava nel porto partenopeo alcunia bordo hanno iniziato a ballare esprimendo così la gioia per essere finalmente giunti in un porto sicuro e ad applaudire. Sul molo 21 ...... l'isola italiana più vicina alle coste del Nord Africa e meta didiche attraversano il Mediterraneo. Il ministro ha anche ispezionato il molo Favarolo, dove sbarcano la maggior ...... con il quesito referendario che recita: 'Siete favorevoli all'accoglienza didiirregolari provenienti dal Medio Oriente e dall'Africa attraverso il programma di ricollocazione ...

Migranti, migliaia di sbarchi nella notte: ecco la situazione dei centri di accoglienza Globalist.it

Il governo inglese sistema i minori giunti nel Regno Unito clandestinamente nei carceri per adulti condannati per reati sessuali. A denunciarlo sono alcuni gruppi per la difesa dei diritti umani che h ...Giacomo Possamai, sindaco di Vicenza (centrosinistra): «L’accoglienza diffusa è la migliore soluzione» ...