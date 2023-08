Migranti | la nave Ocean Viking è arrivati a Napoli | a bordo 254 persone

(Di lunedì 28 agosto 2023) Leggi Anche, oltre 4.200 nell'hotspot di Lampedusa: via ai trasferimenti - Urso: situazione insostenibile, la Ue ci aiuti Porto Empedocle, 818 nell'area sbarchi Intanto, nell'area sbarchi e ...

... situazione insostenibile, la Ue ci aiuti Porto Empedocle, 818 nell'area sbarchi Intanto, nell'area sbarchi e pre - identificazioni al Porto di Empedocle (Agrigento) ci sono 818. Tra i 109 ...Ieri sera sono stati trasferiti 239con laCossyra direzione Porto Empedocle.La Ocean Viking è arrivata nel porto di Napoli con a bordo 254. Laha fatto il suo ingresso in porto alle 8.16 dopo una notte in mare e dopo aver sbarcato una parte deinella giornata di ieri a Vibo Valentia.

Migranti, nave a Napoli ma non ci sono più posti: «Le nostre strutture al collasso» ilmattino.it

La Ocean Viking è arrivata nel porto di Napoli con a bordo 254 migranti. La nave ha fatto il suo ingresso in porto alle 8.16 dopo una notte in mare e dopo aver sbarcato una parte dei ...La nave Ocean Viking è arrivata nel porto di Napoli con a bordo 254 migranti, dopo una notte in mare e dopo aver sbarcato una parte dei passeggeri a Vibo Valentia domenica. Dopo l'approdo, sono cominc ...