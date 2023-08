Migranti | la Caritas | Basta emergenza | il governo apra un tavolo

Un confronto aperto e a diversi livelli che permetta di affrontare la questione deiin modo strutturale e non emergenziale. Lo chiedeItaliana al governo proprio mentre inizia l'ultimo mese di una estate che vede gli sbarchi toccare quota 106.000, piu' del doppio ...... Autorità portuale, Ufficio per la sanità marittima, Croce rossa italiana ediocesana. L'... 'Non sappiamo quantisi sono effettivamente fermati a Vibo e nemmeno quanti dei minori sono ...'Non sappiamo quantisi sono effettivamente fermati a Vibo e nemmeno quanti dei minori ... Autorità portuale, Ufficio per la sanità marittima, Croce rossa italiana ediocesana. ...

Il direttore Caritas don Pagniello: “Sui migranti il governo sbaglia, ora servono soluzioni condivise” la Repubblica

Un confronto aperto e a diversi livelli che permetta di affrontare la questione dei migranti in modo strutturale e non emergenziale. Lo ...In vista dell'arrivo, ieri, il Prefetto Claudio Palomba ha presieduto una riunione presso il Palazzo del Governo per il coordinamento delle operazioni di ...