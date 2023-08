Migranti | il governo deve prendere atto del boom di arrivi | “Preoccupante e innegabile” E mette da parte gli slogan sul blocco navale

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 28 agosto 2023) Alla fine è arrivata un’ammissione piena dopo lunghi e imbarazzati silenzi. Del resto si possono non fare i tweet perché non ci sono ministri di altri partiti contro i quali strillare, ma i numeri sono chiari e incontrovertibili. E soprattutto nelle scorse settimane è cresciuta anche l’insofferenza di presidenti di regione e sindaci di centrodestra, di fronte ai numeri crescenti legati all’accoglienza. Il numero diarrivato in Italia è cresciuto del 103% rispetto agli stessi mesi del 2022, ha detto in maniera chiara il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano dopo l’ultimo Consiglio dei ministri. Durante il quale era arrivata una presa d’dadella stessa premier Giorgia Meloni della “quantità diimponenti”. E parole simili le ha usate anche il ministro dell’Interno ...