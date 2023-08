Migranti | Fratoianni | ‘la destra non sa che fare | finora solo slogan e ferocia contro naufraghi’

Leggi su calcioweb.eu

(Di lunedì 28 agosto 2023) Roma, 28 ago. (Adnkronos) – “Una cosa è chiara di questaal governo: per anni hanno mentito agli italiani. Hanno creato un nemico a cui addossare tutte le colpe. Hanno seminato e coltivato la paura, sfruttando le difficoltà di tante e tanti. Hanno fatto credere che firmare accordi con dittatori e miliziani per impedire le partenze fosse la soluzione. Hanno illuso milioni di persone che si potesse fermare l’immigrazione per decreto, come fosse un rubinetto, che bastasse urlare ‘porti chiusi’ o ‘blocco navale’ per fermare migliaia di persone che scappano da fame, guerra e povertà. Hanno smantellato il sistema dell’accoglienza, per poterla chiamare ogni volta ’emergenza’, e agitare questa parola come una giustificazione in ogni tg”. Lo scrive su Facebook il segretario nazionale di Sinistra italiana, Nicola, parlamentare dell’Alleanza ...