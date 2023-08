Migranti | Barbagallo Pd | ' Lampedusa è allo stremo ma la destra pensa solo a litigare'

(Di lunedì 28 agosto 2023) Anthony, deputato Pd e segretario Pd della Sicilia, ha denunciato lo stato del centro di accoglienza die ha messo l'indice il governo Meloni, che non sta facendo nulla per ...

Anthony, deputato Pd e segretario Pd della Sicilia, ha denunciato lo stato del centro di ... Siamo tornati all`emergenza per quanto riguarda i. E l'isola, nonostante il grande impegno ...'Lampedusa è allo stremo. Siamo tornati all'emergenza per quanto riguarda i. E l'Isola, nonostante il grande impegno dei suoi abitanti, delle forze dell'ordine e delle ... Anthony. '...Roma, 28 ago. " "Lampedusa è allo stremo. Siamo tornati all'emergenza per quanto riguarda i. E l'isola, nonostante il grande impegno dei suoi abitanti, delle forze dell'ordine e delle ...

Migranti, Barbagallo (Pd): Lampedusa allo stremo ma destra litiga Agenzia askanews

Secondo Barbagallo "lo sforzo organizzativo è notevole, i trasferimenti verso altre strutture sono continui ma, dopo le passerelle dei mesi scorsi, dal ...