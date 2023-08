Microchip | eolico | solare | la Cina è già padrone assoluto

Leggi su nicolaporro

(Di lunedì 28 agosto 2023) Sono passate pochissime settimane da quando, sulle colonne di questo sito, raccontavamo la crisi economica della, che da luglio è entrata ufficialmente in deflazione. Le bisettrici dello stop sono essenzialmente tre: la questione immobiliare, il crollo delle esportazioni ed infine lo scarso livello dei consumi interni. Tre fattori che hanno inceppato l’economia di Pechino, la quale ha visto ridurre anche le aspettative della crescita del Pil di circa due punti percentuali e mezzo. Il dominio dellaMa è la transizione green che comunque permette a Xi Jinping di sorridere, dove lasta conoscendo una crescita senza freni, in particolar modo nel settore del fotovoltaico. Tanto per dare qualche numero, tra le 10 top aziende mondiali del campo, ben 7 sono della Repubblica Popolare. Un monopolio che non riguarda solo le materie ...