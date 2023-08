essere credibili, credo che si debba parlare di tempi e compiti. E ho una proposta. Nel ... Lo ha detto il presidente del Consiglio Europeo Charlesnel corso della visita in Slovenia al ...Lo ha detto il presidente del Consiglio Europeo Charlesnel corso della visita in Slovenia ...un mondo multipolare ancorato alla cooperazione globale Noi vogliamo essere più influentidare ...E' accaduto in uno dei ristoranti che fanno capo aPéclard, dove è stato appositamente introdotto un meccanismo retributivo specificoil personale. Durante la stagione estiva, alcuni ...

Michel, 'per essere più forte l'Ue deve allargarsi' - Ultima ora - Ansa.it Agenzia ANSA

"Per essere credibili, credo che si debba parlare di tempi e ... Lo ha detto il presidente del Consiglio Europeo Charles Michel nel corso della visita in Slovenia al forum di Bled.Lo ha detto il ..."Allorche' ci apprestiamo a preparare la prossima agenda strategica della Ue - ha detto Michel - dobbiamo fissare un obiettivo chiaro. Credo che entro il 2030 dobbiamo essere pronti - da entrambe le ...