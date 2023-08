MG4 - Xpower e Trophy | più cavalli o più autonomia

Leggi su quattroruote

(Di lunedì 28 agosto 2023) La cinque porte della MG si posiziona nel segmento C con una lunghezza di 4.287 mm, una larghezza di 1.836 mm, un'altezza di 1.504 mm (1.516 sulle tre varianti più costose) e un passo di 2.705 mm. A disposizione dei clienti ci sono cinque differenti versioni, due delle quali appena introdotte. Le nuovesi aggiungono infatti alle Standard, Comfort e Luxury. La versione d'ingresso gamma ha una batteria da 51 kWh per 350 km d'e un motore da 170 CV (0-100 in 7,7 secondi e 160 km/h di velocità massima) ed è l'unica a disporre di un caricabatterie da 6,6 kW e a poter caricare in corrente continua solo fino a 88 kW. Le altre due versioni, Comfort e Luxury, si diversificano per il livello d'allestimento, ma condividono lo stesso powertrain: 204 CV e 64 kWh di batteria con caricatore Ac da 11 kW e Cc da 140 kW. ...