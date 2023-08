Metodi di sopravvivenza da rientro in città Utili per scacciare lo stress ma anche per bruciare i grassi

Leggi su amica

(Di lunedì 28 agosto 2023) foto: unsplash Partiamo dal presupposto che, per sopravvivere, consumiamo 400 litri d’aria all’ora. 280 quando dormiamo, 1000 quando camminiamo, 2600 quando nuotiamo. Etc, etc. Si tratta di acquisire la tecnica, quindi. Nel suo libro Spiroterapia (edizioni Solar), Samuel Ganes – istruttore di yoga e ayurveda, spiroterapeuta e soprologo – ha svelato tutto quello che dobbiamo sapere sulla respirazione controllata e consapevole. Dopo oltre 30 anni di studi, Ganes sembra aver trovato la quadra per diffondere in Occidente la serie di benefici che possiamo raggiungere attraverso il respiro di cui sarebbe un peccato privarsi. Leggenda narra che gli yogin possano sciogliere la neve con la sola forza dell’Ujjayi pranayama. Questo si dice per via del calore che sprigiona questa tecnica di respirazione soprattutto nella zona della faringe. Non a caso è chiamata“il ...