“Meteo | situazione seria” Paolo Sottocorona avverte gli italiani | cosa sta per succedere

(Di lunedì 28 agosto 2023) In queste ore stiamo assistendo decisamente ad un cambiamento climatico significativo. Siamo passati da un caldo asfissiante di 35-37 gradi, a piogge e vento fresco di 20-24 gradi. Già nella giornata di ieri, nelle regioni del Nord si sono abbattuti i primo nubifragi, mentre oggi, lunedì 28 le prime piogge sono arrivate anche al Centro. “Lasi è presentata come molto impegnativa e molto pesante al Nord“, ha dettodurante il collegamento con Omnibus su La7. Leggi anche:, Giuliaccigli: attenzione a queste due date Leggi anche: Pensioni di settembre: date in calendario e aumenti “”....

... ma la preoccupazione più grande è per queste ore in cui l'allertaè arancione. Il sindaco ...forze con Protezione Civile e Vigili del Fuoco per garantire un monitoraggio costante della...'Lasi è presentata come molto impegnativa e molto pesante al Nord': Paolo Sottocorona lo ha ..., Sottocorona avverte: "Segnatevi questa data, cambia davvero tutto"Venti forti occidentali, crollo delle temperature Ildi domani nello specifico iLMeteo.it ...pressoché analoga anche domani. I tecnici del Mose sono stati allertati per un possibile ...

Meteo Cronaca Diretta (Video): Lago di Como, nubifragi, frane e ... iLMeteo.it

La situazione è critica in particolare sulle arterie che passano sotto l'autostrada. In questa zona una grande quantità d'acqua si è riversata al suolo in pochissimo tempo ...Un Lewis Hamilton che non si definisce nemmeno deluso, nella consapevolezza di una situazione tecnica che di tanto in tanto può costare anche una qualificazione in Q3. Due giri consecutivi a… Leggi ...