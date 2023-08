Meteo Roma del 28-08-2023 ore 19 | 15

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 28 agosto 2023)venerdì trovati l’ascolto queste le previsioni del tempo al nord nuvolosità compatta al mattino con piogge su Liguria Emiliagna Triveneto al pomeriggio fenomeni che persistono sulle regioni di Nord Est sull’Emiliagna variabilità asciutta altrove in serata infilzano le piogge sulle coste del Veneto variabilità altrove al centro piogge sparse al mattino piaciuto sulle coste adriatiche al pomeriggio temporali sparsi su Toscana Umbria e Lazio asciutto altrove con nuvolosità irregolare in serata tempo nuovamente asciutto con Cieli irregolarmente coperti al sud Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi piogge isolate sulle coste della campagna al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con qualche scritta sulla Puglia in serata condizioniin prevalenza asciutta e salvi isolati piovaschi sulle ...