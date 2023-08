Meteo | Nord in allerta arancione con divieti per i cittadini | fuoco al Sud

(Di lunedì 28 agosto 2023) Il maltempo martella lo Stivale e le Regioni in cui si prevedono i maggiori disagi vanno in stato diche è rossa in Lombardia in parte della provincia di Sondrio.e gialla nel resto del territorio.in Lombardia Ne dà notizia la Protezione civile tramite il suo bollettino. L’allarme è legato alla perturbazione di origine atlantica che è già attiva sulle Regioni del-Ovest e che potrebbe intensificarsi ulteriormente andando a espandersi sulle Regioni del Centro (in particolare sul versante tirrenico) portando piogge generalizzate anche di forte intensità, ma anche grandine e forti venti con episodi di downburst (violente colonne di vento che si abbattono al suolo provocando danni). L’...

Continua l' allertain particolare nelItalia: mentre sono attesi altri nubifragi, con grandinate e forte vento , ed è allerta rossa in Lombardia , la scorsa notte un violento nubifragio si è abbattuto sulla ......E in Emilia - Romagna è confermato lo stato di allerta gialla- idrogeologica - idraulica anche per lunedì 28 agosto. Secondo il bollettino emesso domenica dall'Agenzia per la sicurezza ...

Fulmini, temporali, raffiche di vento grandinate: il maltempo non dà tregua e frusta il nord Italia dove oggi scatta l’allerta rossa in Lombardia ed arancione in altre sei regioni. Nella notte un ...Il maltempo non si è fatto attendere, specialmente nel Nord Italia. La situazione metereologica non è delle migliori.