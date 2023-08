Meteo | neve ad agosto Giuliacci spiega | “E non è finita”

(Di lunedì 28 agosto 2023) Nonostante un’estate relativamente mite rispetto agli standard degli anni passati, l’Italia si trova attualmente nel bel mezzo di una violenta perturbazionerologica. Secondo quanto riportato da, un intenso ciclone mediterraneo sta portando con sé una serie di fenomenirologici estremi. Ci attendono giornate ricche di “nubifragi, grandinate, trombe d’aria e addirittura” su gran parte della penisola. Il Nord ed in particolare la Toscana sono le regioni più colpite, con Liguria, Lombardia, Veneto, Trentino, Friuli, Venezia Giulia e Toscana a rischio di nubifragi, grandinate e trombe d’aria. Domani, martedì, si prevede ancora maltempo su gran parte d’Italia, e in particolare al Nordest, regioni centrali, Campania, Calabria e Isole Maggiori. I fenomeni ...

...montano dove è arrivata laanche ad agosto. Il loro pronto intervento ha permesso di riportare in sicurezza la strada con la massima tempestività". Nel frattempo migliorano le condizioni, ...I passeggeri si sono trovati in difficoltà a causa della(oltre 20 centimetri). Sul posto sono ... appena ripristinate le condizioni di sicurezza e in base alle condizioni0 Il maltempo imperversa sulle regioni del nord. Oggi in Lombardia è scattata l'allertarossa, come segnala la Protezione Civile, arancione in altre sei regioni (Friuli Venezia ...nellanel ...

Meteo Cronaca: SESTRIERE (TO), ecco la NEVE di AGOSTO con il CICLONE POPPEA [VIDEO SKY] iLMeteo.it

Il maltempo imperversa sulle regioni del nord. Oggi in Lombardia è scattata l'allerta meteo rossa, come segnala la Protezione Civile, arancione in altre sei ...anche quello più montano dove è arrivata la neve anche ad agosto. Il loro pronto intervento ha permesso di riportare in sicurezza la strada con la massima tempestività". Nel frattempo migliorano le ...