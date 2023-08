Meteo | maltempo a Genova | allagamenti in tutta la città

Leggi su tg24.sky

(Di lunedì 28 agosto 2023) Un forte nubifragio si è abbattuto suieri in serata, tuoni e fulmini, ma anche fortie disagi in. Segnalazioni da Caricamento, piazza Montano e via Degola a Sampierdarena e poi in corso Carbonara a Castelletto. La stazione diPrincipe è stata invasa da una cascata d’acqua e i treni hanno subito ritardi. Era scattata alle ore 7 di domenica 27 agosto 2023 l'allerta arancione emessa da Arpal che è poi stata allungata fino alle ore 15 di oggi. L’allerta passerà a gialla fino alle ore 20 sula Liguria. Si tratta del massimo livello di allerta per i temporali, che potrebbero essere forti e organizzati assumendo carattere di stazionarietà, abbinati alla possibilità di grandine, colpi di vento e possibili downburst. (, allerta rossa in Lombardia. ...