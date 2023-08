Meteo | maltempo a Genova | allagamenti in tutta la città I VIDEO

(Di lunedì 28 agosto 2023) Un forte nubifragio si è abbattuto suieri in serata, tuoni e fulmini, ma anche fortie disagi in. Segnalazioni da Caricamento, piazza Montano e via Degola a Sampierdarena e poi in corso Carbonara a Castelletto. La stazione diPrincipe è stata invasa da una cascata d’acqua e i treni hanno subito ritardi. Era scattata alle ore 7 di domenica 27 agosto 2023 l'allerta arancione emessa da Arpal che è poi stata allungata fino alle ore 15 di oggi. L’allerta passerà a gialla fino alle ore 20 sula Liguria. Si tratta del massimo livello di allerta per i temporali, che potrebbero essere forti e organizzati assumendo carattere di stazionarietà, abbinati alla possibilità di grandine, colpi di vento e possibili downburst. (, allerta rossa in Lombardia. ...

...fino a 180 chilometri sopra Sori approfondimento, allagamenti a Genova. Treni sospesi tra Italia e Francia FOTOGALLERY IPA/Ansa Continua gallery %s Foto rimanenti Cronaca Disagi per il...Le cronache delle ultime ore ci raccontano di nubifragi, allagamenti, vento forte e grandinate che hanno colpito soprattutto il Nord Italia: le condizionivotate a uncosì intenso sono state causate dal ciclone Poppea che, dopo aver raggiunto il Mediterraneo, si è rinforzato ulteriormente fino a diventare un Medicane (Mediterran - ......al termine delle vacanze estive è stato reso ancora più complicato dalle condizioni...un traffico meno intenso ma l'allarme per i nubifragi non è ancora finito qui visto che il forte...

Meteo: in arrivo un’intensa ondata di maltempo sull’Italia Agenzia ANSA

L'arrivo del maltempo porta con sé i primi disagi in Veneto, dalla sera del 27 agosto sul «chi vive» per l'allerta arancione per criticità idrogeologica e idraulica diramata dalla Regione in attesa ...È stato dimostrato che una denominazione univoca e ufficiale delle tempeste favorisce una comunicazione di massa più efficace di fronte a un episodio di meteo estremo, aumenta la consapevolezza del ...