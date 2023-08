Meteo | fine agosto con allerta maltempo | ecco le regioni a rischio fenomeni violenti

(Di lunedì 28 agosto 2023) Tre-quattro giorni dicaratterizzeranno ladel mese, con piogge e nubifragi a macchia di leopardo su tutto il Paese. L’Italia, in fasi diverse, sarà interessata da un deciso cambiamento del tempo con temperature fino a 10-15 giorni inferiori rispetto ai giorni scorsi

Dopo mesi di caldo e di anticiclone africano, i meteorologi hanno annunciato l'imminentedella stagione estiva. Nubifragi, piogge battenti, venti forti e calo drastico delle temperature in molte regioni della penisola italiana. Ma non basta. Questa mattina a Sestriere è arrivata la ......" e a un generale sospiro di sollievo dopo le giornate bollenti di questoagosto da record. E secondo gli esperti l'assaggio di questa notte è solo l'inizio. Arpae ha diffuso un'allertadi ...Maltempo, ciclone Poppea segna ladel caldo africano Ecco nello specifico cosa accadrà oggi. ... Ildi oggi nello specifico iLMeteo.it comunica le previsioni del tempo sull'Italia per la ...

Meteo fine agosto 2023: la fine dell'estate sarà eclatante. Il "Ciclone Poppea" flagellerà l'Italia e sarà pericolosissimo Voloscontato

Gli ultimi giorni di agosto saranno segnati da tempo instabile su gran parte della nostra Penisola, anche sulla Puglia. Il vortice ciclonico che sta interessando la ...Queste le previsioni del tempo per martedì 29 agosto e la tendenza per mercoledì 30. Martedì prevista pioggia anche abbondante. Temperature comprese tra 19°C e 20°C . Vento da Nord-Est con intensità ...