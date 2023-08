(Di lunedì 28 agosto 2023) Accolto come una star a Imola alHistoric Day, Arturoin prima battuta si schernisce. Poi non si risparmia sulla Formula 1 attuale e su quella di ...

Merzario al Minardi Day: "Vi racconto la F1 degli Anni '70" La Gazzetta dello Sport

La settima edizione dell'Historic Minardi Day ha fatto il record di vetture e amanti del motorsport, nel raduno a Imola."E' un bellissimo appuntamento con la storia non solo della Formula 1, ma anche di altre categorie automobilistiche", esordisce Gardini ...