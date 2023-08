Mercato Napoli | Saverio Vanacore saluta gli azzurri per trasferirsi alla Roma

Ilha raggiunto l'accordo con l'Eintracht Francoforte per Jesper Lindstrom , 23 anni, fantasista danese. Domani sarà a Roma per le visite mediche a Villa Stuart , poi la firma da De Laurentiis e ...Il tempo e gli eventi, soprattutto quelli relativi al, stanno confermando questa previsione. Basta riguardare- Sassuolo 2 - 0: Di Lorenzo, Politano, Osimhen e poi Kvaratskhelia hanno ...Lindstrom -: martedì le visite mediche Arriva la conferma anche da Sky Sport , con Gianluca Di Marzio che scrive: Jesper Lindstrm diventerà quindi presto un nuovo giocatore del: il ...

Napoli, a un passo l'affare Lindstrom dall'Eintracht Francoforte - Sportmediaset Sport Mediaset

Il Napoli ha raggiunto l’accordo con l’Eintracht Francoforte per Jesper Lindstrom, 23 anni, fantasista danese. Domani sarà a Roma per le visite mediche a Villa Stuart, poi la firma da De Laurentiis e ...Per il calciatore classe '99 un ingaggio da circa 3 milioni di euro. Jesper Lindstrom al Napoli - A prescindere dalla cessione di Lozano, il Napoli ha deciso di battere un colpo e ha chiuso per ...