Mercato Barrow o Petagna? e cambio di modulo | le idee del Toro per uscire dalla crisi

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 28 agosto 2023) Sono trascorse 24 ore e l’analisi dei problemi di casa granata si è evoluta. Ecco le due direttrici lungo le quali si orienta Il peggiore in campo del Torino visto a San Siro è stato colui che ne era ai margini, a cercare di guidare i suoi, senza ria evitare il naufragio materializzatosi nel 4-1 finale: Ivan Juric. Non sappiamo quanto il tecnico legga i giornali, in una conferenza ai tempi di Verona, quando lo davano come un candidato alla panchina del Napoli, rispose che non li guardava, aggiungendo però un’annotazione temporale: «Adesso». Se per caso è attento a quel che scrivono i quotidiani di Cairo, non gli sarà sfuggito che per Milan-siamo state assegnate 7 insufficienze ai suoi giocatori, bocciati tutti col 5 da La Gazzetta dello Sport, che si è riservato di stroncare lui con un 4,5 e il seguente giudizio sulle sue mosse: «Avanza ...