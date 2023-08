Mentre gratti gli ultimi soldi Marracash fulmina Morgan Cosa minaccia il rapper

(Di lunedì 28 agosto 2023) La grande scenata di Marco Castoldi, in arte, nei confronti del pubblico durante lo spettacolo "Battiato - Segnali di vita e arte" a Selinunte è ormai già virale su tutti i social media. I video pubblicati da alcuni spettatori, infatti, sono ormai noti e mostrano un "monologo" dell'artista stizzito che si rivolge alla platea insultandola. "Siete venuti a rompere i cog***** a me, che vi ho dato una? Fate ridere, siete stupidi…”, ha detto. E poi ancora: “La società è una mer*a fatta da voi, state zitti, avete rotto il caz*o, ho dei sentimenti! Non sono un personaggio...Andate a vedere, andate a vedere Fedez” ha proseguito. Nonostante il cantautore si sia poi scusato per le parole utilizzate, molti sono stati i volti noti che hanno dato un parere personale, pubblicamente, sulla vicenda. Sul ...

Magli ultimi soldi non mi nominare mai piu'. Scuse che non hanno tuttavia placato le polemiche che si sono scatenate sui social dove i fan di X Factor hanno preso posizione e chiesto ..."Morgan, bella per te che ancora riesci a farti pagare da una tv, o dai promoter che ci cascano . Magli ultimi soldi non mi nominare mai più ". Marracash, in una storia su Instagram , risponde così a Morgan che domenica a Selinunte, durante uno spettacolo, al pubblico che lo invitata a ...Da una parte c'è la polemica per la frase omofoba pronunciata da Morgan , che si è già scusato sui social network. Dall'altra c'è il caso X Factor , che vede in bilico Morgan nel ruolo di giudice ...

La grande scenata di Marco Castoldi, in arte Morgan, nei confronti del pubblico durante lo spettacolo "Battiato - Segnali di vita e arte" a ...