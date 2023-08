Meno tasse per le famiglie | i sostegni chiave della Manovra di Meloni

Leggi su iltempo

(Di lunedì 28 agosto 2023) Taglio strutturale del cuneo contributivo per i dipendenti, interventi a favore dellenumerose, provvedimenti correttivi sulle pensioni, come l'ipotesiproroga di quota 103, estensioni delle norme sulla detassazione dei fringe benefit, delle tredicesime e degli straordinari. Sono questi i cardininuovaeconomica su cui sta lavorando il governo e su cui, già oggi durante il primo Consiglio dei ministri, partirà il confronto. Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti dovrebbe illustrare i risultati delle prime simulazioni e fare il punto sulle risorse disponibili. Le discussioni politiche verranno estese ai leadermaggioranza lunedì 4 settembre in un vertice allargato al quale siederanno anche i capigruppo di Camera e Senato. A voler accontentare le richieste dei ...