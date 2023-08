Meloni su Tim | assumiamo il controllo strategico della Rete «Andrò a Caivano»

(Di lunedì 28 agosto 2023) Domani si terrà una riunione tecnica per scongiurare lo stop ai veicoli diesel euro 5 in Piemonte dal prossimo 15 settembre

... Giorgia, ha illustrato in Consiglio dei Ministri il significato del decreto legge che consente la partecipazione del Mef nella società in cui confluirà la rete fissa di. Provvedimento che ...Annunciando l'intenzione di "accogliere l'invito di don Patriciello a recarmi sul posto",ha ...per gestire le ricostruzion i e di un Dpcm per rendere operativo il memorandum di intesa per......per i lavoratori dello spettacolo e dell'attuazione del memorandum sufirmato dal ministero dell'Economia e il fondo americano Kkr, è terminata. Da quanto si apprende, la premier Giorgia...

Meloni su Tim: assumiamo il controllo strategico della Rete . «Andrò ... Il Sole 24 ORE

Così il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha illustrato in Consiglio dei Ministri il significato del decreto legge che consente la partecipazione del Mef nella società in cui confluirà la rete ..."Dobbiamo tenere i piedi ben piantati a terra. Tutti gli osservatori ci dicono che la congiuntura si sta facendo più difficile. Quindi le ...