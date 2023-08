Meloni | «Nessuna area in Italia può essere considerata fuori dalla giurisdizione delle forze dell' ordine»

(Di lunedì 28 agosto 2023) Il governo si impegna a "bonificare" la zona di Caivano in seguito agli abusi di gruppo subiti da due cuginette. Questa dichiarazionea premier Giorgiadurante una riunione del Consiglio dei ministri.ha sottolineato che "può" in riferimento alla criminalità. In risposta all'invito del sacerdote don Patriciello a visitare il luogo, laha annunciato che la sua visita "andrà oltre la mera formalità: ci assicureremoa sicurezzaa comunità". Ha inoltre aggiunto che sarà una ...

Don Patriciello ha quindi detto di essere 'grato alla. Ha mostrato sensibilità. Da credente ringrazio il Signore che ci dà la forza di andare avanti e di non arrenderci'. - - > Leggi Anche A ...La premier accoglie l'invito del parroco anticamorra.' Ringrazio Dio e la premier per la disponibilità'. In corso a Palazzo Chigi il primo Consiglio dei ministri dopo la pausa estiva... considerando che proprio in questi ultimi giorni la premierha parlato dell'intenzione di ...

Giorgia Meloni andrà a Caivano, nel quartiere Parco Verde, dove si sarebbe consumata la violenza sessuale ai danni di due cugine di 10 e 12 anni da parte di un… Leggi ...Serve il massimo della compattezza, della determinazione, della concentrazione”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nel suo intervento in apertura della riunione odierna del ...