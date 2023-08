Meloni in Grecia | il doppio fronte geopolitico tra Egeo e Ue

Leggi su formiche

(Di lunedì 28 agosto 2023) Non c’è solo cordialità e una relazione di buon vicinato ad accomunare Giorgiae Kyriakos Mitsotakis, ma la certezza che solo con un’interlocuzione fruttuosa e costante sarà possibile affrontare nodi emergenziali come le migrazioni, la guerra in Ucraina e l’investimento politico (prima che economico) sulsud. La visita di giovedì prossimo ad Atene del premier, che precede quella ad Ankara, ha come obiettivo in primis quello di corroborare il lavoro di relazioni “atlantiste” (e conservatrici) del premier, nella consapevolezza che gli obiettivi all’orizzonte sono due: coagulare un’alleanza valoriale e di sistema sui dossier più impellenti (Ucraina, Migranti, Mediterraneo) e fare rete in vista delle elezioni europee del 2024, dove Ppe e Ecr saranno protagonisti. Parola d’ordine cooperazione “Poiché le sfide nel Mediterraneo stanno diventando ...