Meloni ai ministri | “Andrò a Caivano Niente zone franche nel Paese” Don Patriciello ringrazia

(Di lunedì 28 agosto 2023) ", non ci devono essere. Dopo gli abusi sulle due ragazze farò il sopralluogo". L'annuncio, a sorpresa, della presidente del Consiglio, Giorgia, in consiglio dei. Raccoglie così l'invito di don Maurizio

L'appello diai: ecco le priorità della manovra Un avviso ai naviganti, a chi in maggioranza intende piantare bandierine nonostante la scarsità di fondi a disposizione. Entro il 27 ...La manovra si avvicina e, dopo il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti , anche Giorgiamette le mani avanti prevedendo che non ci saranno le risorse necessarie per mantenere tutte ...A quanto apprende l'Adnkronos, la presidente del Consiglio Giorgiaè intervenuta in Consiglio deisulla drammatica vicenda dello stupro delle due giovani vittime - appena 10 e 12 anni ...

Il sequestro d’urgenza è del 24 luglio scorso «per l’esistenza di gravi rischi per la salute e l’incolumità pubblica», scrive la procura di Napoli Nord ...Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nel suo intervento in apertura della riunione odierna del Consiglio dei ministri. “Finora – ha proseguito Meloni – abbiamo conseguito risultati ...