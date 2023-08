Mele | al via la raccolta nelle valli trentine

(Di lunedì 28 agosto 2023) Le operazioni proseguiranno fino a ottobre inoltrato Ladelleparte in questi giorni in Trentino,del Noce, Val di Non e Val di Sole, earee limitrofe. L’evento, che si protrarrà fino a metà ottobre, diventa un rito collettivo scandito dai ritmi della natura e delle varietà dei frutti caratterizzati, come noto, da differenti tempi di maturazione. Gli analisti del Consorzio Melinda si aspettano una stagione positiva, in linea con gli anni precedenti. Ma i numeri non sono tutto. Perché ladelleè in realtà molto di più: un lungo momento di condivisione, una celebrazione dell’identità che coinvolge tutto il territorio. “Per le 4.000 famiglie del nostro Consorzio, larappresenta il momento chiave ...

La raccolta delle mele parte in questi giorni in Trentino, in Val di Non e Val di Sole e nelle aree limitrofe. L'evento, che si protrarrà fino a metà ottobre, diventa un rito collettivo scandito dai ...