Mei “Tamberi portabandiera a Parigi L’atletica lo meriterebbe”

(Di lunedì 28 agosto 2023) "Se Jacobs sta bene non c'è nessuno che lo possa battere". ROMA - "Abbiamo dei ragazzi fantastici, allenati bene. Abbiamo scelto di investire in loro e nei loro tecnici. A Budapest abbiamo avuto 13 finalisti azzurri ai Mondiali. Anche chi non è andato a podio ha fatto il suo, centrando tanti record

si conferma dunque punto di riferimento per la squadra tricolore, così come Antonella ... come sottolineato dal presidente della Fidal Stefano: ' Siamo nella direzione giusta non soltanto ......nel salto in alto, medaglia d'argento per la staffetta 4x100 uomini e per Leonardo Fabbri nel lancio del peso, medaglia di bronzo per Antonella Palmisano nella 20 km di marcia. Stefano...Il presidente federale Stefanova addirittura oltre: "Mettonel gotha dei grandissimi con Consolini, la Simeoni e Mennea. È un trascinatore assoluto, quest'anno aveva già portato la ...

Atletica, Mei incorona Tamberi: "Tra i più grandi di sempre, è il ... Quotidiano Sportivo

2 minuti per la lettura ROMA (ITALPRESS) – “Abbiamo dei ragazzi fantastici, allenati bene. Abbiamo scelto di investire in loro e nei loro tecnici. A Budapest abbiamo avuto 13 finalisti azzurri ai Mond ...(OGGI) L’Italia ha conquistato quattro medaglie ai Mondiali 2023 di atletica leggera: l’oro di Gianmarco Tamberi, gli argenti di Leonardo Fabbri nel getto del peso e della 4×100 maschile, il bronzo di ...