Medico di Pronto soccorso | “la situazione è esplosiva ma io resto nel servizio pubblico’

(Di lunedì 28 agosto 2023) Il racconto di Gabriele Valli, inin un grande ospedale romano: "Il nostro è un mestiere ad alto livello di stress ma è bellissimo e non cambierò, ma serve tutelare i camici bianchi' “E’ innegabile che ladeiin Italia sia difficile”, gravati come sono da problemi sempre più pressanti. Soprattutto di “organizzazione, a partire da una medicina del territorio insufficiente che porta a troppe richieste improprie”. A questo si aggiunge “il numero ridotto di medici, la mancanza di strumenti per proporre percorsi ai pazienti una volta risolto il problema acuto, la necessità di gestire non solo l’assistenza ma anche lo scontento dei cittadini”. Tutto questo “porta con sé sicuramente un elevatissimo stress per gli operatori. Una, ...

E' il racconto, all'Adnkronos Salute, di Gabriele Valli,disoccorso in un grande ospedale romano che motiva, in un quadro così complicato per il settore, la scelta di chi non è ...... ha deciso di commettere atti autolesionistici per cui si è reso necessario l'invio immediato alsoccorso dove, inoltre, si è dimostrato poco collaborativo anche con il personale. Nella ...Una volta preso in carico il personalelo ha trasferito alsoccorso dell'ospedale Murri di Fermo accompagnato dall'eliambulanza per un eventuale trasferimento in Ancona.

Medico di Pronto soccorso: "la situazione è esplosiva ma io resto nel ... Adnkronos

Il racconto di Gabriele Valli, in servizio in un grande ospedale romano: 'Il nostro è un mestiere ad alto livello di stress ma è bellissimo e non ...Avrebbe fatto accesso al Pronto Soccorso "Barone Lombardo" di Canicattì lo scorso 25 agosto per una sospetta sofferenza epatica causata da una epatite. Un anziano 83enne è poi deceduto ed ora - a segu ...