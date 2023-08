«Maxime Lopez ha offeso un familiare di Giua in modo volgare | deve avere 20 giornate di squalifica»

(Di lunedì 28 agosto 2023) A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Massimo Chiesa, ex arbitro: «Il rigore non dato al Bologna contro la Juventus non è riconducibile alla malafede, ma solo al doppio errore di Di Bello. Andava fischiato il rigore e andava espulso Illing Jr, il protocollo poi prevedeva l’utilizzo del Var in un episodio del genere visto che siamo dinanzi ad un chiaro ed evidente errore. Purtroppo episodi come questi continuano a capitare, sembra che il Var quasi avalli gli errori in campo degli arbitri. E agli occhi di chi segue capisco che sia una cosa inaccettabile. «Napoli-Sassuolo?è stato protagonista di un episodio vergognoso. Ha detto una delle peggiori offese che si possono sentire in un campo da calcio.ha subìto un’offesa brutale, gli hanno toccato unoffendendolo ...

... Di Lorenzo, Politano, Osimhen e poi Kvaratskhelia hanno letteralmente trascinato gli azzurri a un successo reso più facile, questo va detto, dal comportamento ingenuo " eufemismo " di. ...La squadra non deve pensare al mercato al di là del grave errore di. Dispiace per i suoi compagni perché li ha messi in difficoltà e una cosa del genere non va fatta, da un ...Nel mezzo, un penalty fallito da Giacomo Raspadori e l'espulsione per espressioni ingiuriose verso l'arbitro Giua di. Società Sportiva Calcio Napoli - Sassuolo 2 - 0, le pagelle degli ...

Napoli-Sassuolo, espulso Maxime Lopez - ilNapolista IlNapolista

Massimo Chiesa, ex arbitro, è intervenuto a Radio Punto Nuovo nel corso di Punto Nuovo Sport Show. Queste le sue parole: "Il rigore non dato al Bologna contro la Juventus non è riconducibile alla mala ...Buoni voti per l'arbitro Giua dopo la direzione di Napoli-Sassuolo. Questa è la moviola del Corriere dello Sport.