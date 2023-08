Mastella non fa sconti a nessuno | “Non banalizzare la condotta dei leoni da tastiera”

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 28 agosto 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“Leggo di un appello a me rivolto da parte del partito “Forza Italia” per dimostrare “pietas” nei confronti di chi vivrebbe nell’indigenza, rinunciando ad incassare legittimamente un risarcimento danni a seguito di una sentenza di condanna passata in giudicato, emessa dal Tribunale di Benevento, con cui un cittadino è stato condannato per diffamazione aggravata nei miei confronti avvenuta tramite Facebook”, è quanto scrive Clemente. “Trovo davvero singolare che qualcuno abbia la sfacciataggine di etichettare solo come di “dubbio gusto” l’auspicio che io possa “fare la fine di Aldo Moro”, dopo avermi appellato come “cafone contadino” e “mangiapane a tradimento sulle spalle dei cittadini”. Non è una “frase di dubbio gusto”, è unacriminale che riporta anche ad una vicenda storica drammatica per il nostro ...