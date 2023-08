Martin Luther King | 60 anni fa il discorso “Io ho un sogno”

(Di lunedì 28 agosto 2023) Io ho un. È unprofondamente radicato nelamericano. Ho un. Che un giorno questa nazione si alzerà e vivrà il vero significato del suo credo: “Noi riteniamo naturale questa verità: tutti gli uomini sono stati creati uguali”. Il breve passaggio, tratto dal famosodidel 28 agosto 1963, tenuto al Lincoln Memorial di Washington, in occasione della celebre “marcia per il lavoro e la libertà”, ha emozionato generazioni di uomini e donne, mobilitando coscienze e pungolando intelletti. La straordinaria orazione pubblica del pastore battista americano, ispirata volutamente allo stile retorico ed enfatico dei sermoni religiosi, è pensata per essere ascoltata, memorizzata e tramandata. La bellezza della parola ...

