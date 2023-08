(Di lunedì 28 agosto 2023) «, bella per te che ancora riesci a farti pagare da una tv, o dai promoter che ci cascano. Maglinon mimai più». È la dura replica diessere stato nominato dal cantante di Altrove tra i tantiche ha scagliato contro il pubblico al Festival della bellezza al tempio di Hera a Selinunte. «Non sono un personaggio. Andate a vedere Fedez o. Siete dei bifolchi, avete pagato ma non sapete chi sono», aveva detto per poi apostrofare uno spettatore con un attacco omofobo. Così non è tardata ad arrivare la risposta del rapper con una storia su Instagram. Manca, invece, all’appello quella di Fedez che al momento non ha proferito parola su quanto accaduto. ...

..." che in questi giorni sta preparando i due grandi show del Festival " Marrageddon " che si terrà il 23 settembre a Milano e il 30 settembre a Napoli - si è fatto sentire con una story su ..."Bella per te che ancora riesci a farti pagare da tv e promoter"... Morgan spiega anche le ragioni che lo hanno portato a prendersela contro il pubblico:a Morgan: "Non mi nominare mai più" Chiamato in causa, non si è fatta attendere la risposta ...

Marracash risponde a Morgan dopo gli insulti dal palco: «Mentre gratti gli ultimi soldi, non mi nominare mai più» Open

La risposta di Marracash a Morgan doveva arrivare e mentre Fedez resta in silenzio il rapper avvisato di tutto ha qualcosa da dire. Ci va giù pesante Marracash contro Morgan ma era tutto prevedibile.Mattia Aguzzi, 37 anni, impiegato di banca con la passione per la palestra, ha salvato la vita a Frida, la bimba di 3 anni precipitata dal quinto piano, in via ...