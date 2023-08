Marracash risponde a Morgan | “Bella per te che riesci ancora a farti pagare”

(Di lunedì 28 agosto 2023) Momenti di tensione per: l’ex giudice di X-Factor è di nuovo nel mirino a causa delle uscite fatte alla sua ultima apparizione pubblica. Il cantante avrebbe citato, nei suoi discorsi, anche Fedez e un altro rapper.in una storia, pubblicata poco fa. La risposta diposta una storia sul suo profilo Instagram, nella qualealle accuse del cantante fatte al concerto “Battiato – Segnali di vita e arte”, andato in scena sabato 26 agosto a Selinunte. E: “per te cheda una tv, o dai promoter che ci cascano. Ma mentre gratti gli ultimi soldi ...

Commenti e insulti non passati inosservati e che sono giunti anche alle orecchie dello stessoNon sono un personaggio: andate a vedere, andate a vedere Fedez". Poco fa, Marra ha postato la risposta: "Morgan, bella per te che ancora riesci a farti pagare da una tv, o dai promoter che ...Andate a vedere Fedez,.... Siete dei bifolchi, avete pagato ma non sapete chi sono. ... Il pubblicoe lo invita a lasciare il palco. "Ha devastato l'Italia. E tutti muti": Morgan ...

Marracash risponde a Morgan: «Mentre gratti gli ultimi soldi non mi ... Rolling Stone Italia

Ma mentre gratti gli ultimi soldi non mi nominare mai più“ è il contenuto di una storia postata stamattina da Marracash, con tag annesso a Marco Castoldi. Un chiaro riferimento allo sfogo di Morgan ...Dura la risposta del rapper, chiamato in causa da Morgan durante la sua sfuriata contro il pubblico che lo contestava al concerto di Selinunte. Chissà se gli risponderà anche Fedez, giudice con lui a ...