Manuel Mercuri | il famoso Little Brother di TikTok

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 28 agosto 2023) Nome:Cognome:Anno di nascita: 1988Città: RomaPiattaforme:Categoria: Comedy Chi èè un performer, ballerino, acrobata, insegnante e content creator italiano, nato a Roma il 31 maggio 1988 sotto il segno dei Gemelli. Fin da bambino ha praticato ginnastica artistica e karate, diventando campione regionale e nazionale e cintura nera junior. Ha iniziato la sua carriera teatrale nel 2007, partecipando a diversi musical come La Bella E La Bestia, Pinocchio e Flashdance. Ha lavorato con artisti come Chiara Noschese, Enrico Montesano eFrattini. Durante la quarantena del 2020, ha sfruttato il suo talento per l’acrobatica e il videomaking per aprire un canale su, dove ha ...