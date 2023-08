Manuel Agnelli pubblica il video del brano Severodonetsk

(Di lunedì 28 agosto 2023) , vincitore del Premio Amnesty Italia 2023 Viene reso disponibile da oggi ildel, una delle dieci canzoni che compongono il primo album solista diAma il prossimo tuo come te stesso., canzone recentemente insignita del Premio Amnesty International Italia 2023, si caratterizza per la sua visione allo stesso tempo introspettiva e globale dove l’essere umano viene rimesso al centro, vero protagonista al di sopra della geopolitica e delle ragioni di stato.raccontaCosì comela introduce: “Quando sento parlare della guerra in Ucraina sento parlare solo di geopolitica, delle ragioni dell’uno o dell’altro, di ...

Stasera, 25 agosto, alle ore 21 l'Area Eventi di Selva Piana sarà il palcoscenico per il concerto di, un evento che conclude in bellezza questa quarta edizione dell'amatissimo festival ...Sei serate filate, 15 band pronte ad alternarsi sul palco e un grande evento che vedrà in concerto. Tutto a ingresso libero, da martedì 29 agosto a domenica 6 settembre in piazza Vittorio Veneto a Sesto Fiorentino per "Liberi Tutti", rassegna organizzata in occasione delle ...

La rassegna piemontese di incontri, racconti e canzoni ha la direzione artistica di Enrico Deregibus. Tra gli ospiti Manuel Agnelli e Paola Turci ...