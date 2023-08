Manovra | primo Cdm post vacanze | sul tavolo scorporo rete Tim | ponte sullo Stretto | Quota 41 e pensioni minime

(Di lunedì 28 agosto 2023) La pausa estiva è giunta al termine e la Premier Giorgia Meloni affronta un ritorno alle attività politiche all'insegna di dossier cruciali. Tra questi, spicca l'economia, con i primi passi preparatori in vista della prossimafinanziaria. Tuttavia, non è l'unico argomento all'ordine del gior

Sono questi i cardini della nuovaeconomica su cui sta lavorando il governo e su cui, già oggi durante ilConsiglio dei ministri, partirà il confronto. Il ministro dell'Economia ...Cosa che conta di fare oggi Giorgia Meloni nelConsiglio dei ministri che segna anche l'inizio del secondo anno di vita del suo governo. I tre pilastri delladovrebbero essere lavoro, ...Il governo si prepara ad affrontare la sua secondaeconomica, oggi è in programma ilConsiglio dei ministri. Sarà in versione "light", dicono fonti di Governo. Tra i temi più caldi il caro - carburanti (si registrano picchi al servito a ...

Manovra al centro del primo Cdm. E in maggioranza è già assalto ... QUOTIDIANO NAZIONALE

Glielo ha spiegato nei colloqui privati estivi. Lo ho fatto mettere nero su bianco dal ministro economico dal palco di Cl a Rimini. Sembrava avessero capito: signori, per la manovra non abbiamo soldi ...Un agosto sull’ottovolante per quanto riguarda le risorse per la sanità in vista della prossima Legge di Bilancio. Prima della pausa il Ministro della Salute, Orazio Schillaci aveva chiesto altri 4 mi ...