Manovra | Meloni detta l’agenda | «Via sprechi | sì ai tagli sul cuneo fiscale Superbonus? La più grande truffa» Via libera al governo nella rete Tim

(Di lunedì 28 agosto 2023) Legge di bilancio, stati di emergenza, misure per la famiglia e pure gli orsi. C’è un po’ di tutto sul tavolo del Consiglio dei ministri di oggi, 28 agosto, il primo dopo la pausa estiva. «Mi auguro che abbiate trascorso bene le vacanze, e che vi siate riposati abbastanza perché abbiamo tanto lavoro da fare e un’agenda estremamente impegnativa», ha esordito Giorgiarivolgendosi ai suoi ministri. «Ci aspetta un anno molto impegnativo – ha aggiunto la premier – che culminerà con le elezioni europee e la presidenza italiana del G7. Serve il massimo della compattezza, della determinazione, della concentrazione». Laeconomica La prima scadenza su cui ildeve mettersi al lavoro è il 27 settembre. Entro quella data l’esecutivo dovrà presentare alle Camere la Nadef, la Nota di aggiornamento del Documento di ...

...le parole pronunciate dalla presidentenel Consiglio dei Ministri odierno. I propositi annunciati dalla premier sono preoccupanti: ha detto di voler continuare nel solco della scorsa...21.20,Cdm:"Avanti su cuneo e famiglie" "Nellaapprovata lo scorso anno dal Governo sono stati lanciati segnali importanti come il taglio del cuneo fiscale o le risorse che abbiamo scelto di ...Così la presidente del Consiglio Giorgia, in Cdm, rivolgendosi ai suoi ministri. "È ... E per costruire unaincentrata sulle famiglie, sulla lotta alla denatalità e sui sostegni alle ...

Manovra di bilancio, Giorgia Meloni detta la linea ai ministri: basta sprechi Il Tempo

ROMA (ITALPRESS) – “Le agenzie di stampa hanno battuto da pochi minuti le parole pronunciate dalla presidente Meloni nel Consiglio dei Ministri odierno. I propositi annunciati dalla premier sono preoc ...Roma, 28 ago. (Adnkronos) – Duro attacco del leader del M5S Giuseppe Conte a Giorgia Meloni, dopo l’affondo della premier contro il superbonus al 110%. “Le agenzie di stampa – scrive Conte su Facebook ...