In Niger iammassati nei pressi della base militare francese alla periferia della capitale Niameyalle truppe francesi di lasciare il Paese. Un cartello recita: "Il popolo vuole che le ...Da un lato ci sono i, dall'altro Vui, cioè il regime. Cosa ci dicono queste proteste ... In situazioni di crisi però tuttiaiuto allo stato, come emerso chiaramente durante la ...I cittadiniche le prestazioni siano mantenute integralmente in città. Con slogan tipo "Il Monoblocco non si tocca, non riuscirete a chiuderci la bocca", isi appellano alla ...

Manifestanti chiedono alle truppe francesi di lasciare il Niger Agenzia askanews

Roma, 28 ago. (askanews) - In Niger i manifestanti ammassati nei pressi della base militare francese alla periferia della capitale Niamey chiedono alle truppe ...