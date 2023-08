Mancini supera Guardiola | è l’allenatore più pagato al mondo

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 28 agosto 2023) Tutti i numeri sugli stipendi degli allenatori dopo l’ufficialità della firma di Robertocon l’Arabia Saudita Da ieri Robertoè ufficialmente il nuovo ct dell’Arabia Saudita. Dopo aver rassegnato le sue dimissioni dall’Italia,ha accettato la richiusa offerta araba: 25 milioni di euro all’anno più bonus per un contratto da circa 90 milioni complessivi fino al 2027. Numeri che gli permettono dire Pepcome allenatore piùal. Lo spagnolo si ferma infatti a 23 milioni di euro a stagione. Sul gradino più basso del podio c’è Steven Gerrard, anche lui volato in Arabia per allenare l’Al-Ettifaq.