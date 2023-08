Mancini | staff non al completo in Arabia Saudita | hanno rifiutato

Secondo le indiscrezioni,dovrebbe percepire uno stipendio da circa 20 milioni a stagione. In Arabia, il ct lavorerà con una parte del suostorico, compresi Fausto Salsano e Attilio ..., accompagnato dalloche comprende tra gli altri Fausto Salsano e Attilio Lombardo, ha firmato un contratto valido fino al 2027 e dovrebbe percepire un ingaggio, secondo indiscrezioni, ...Poiparla del suoe dei giocatori a disposizione: 'Ho iniziato a parlare con la Federazione a metà agosto ed è normale che alcuni dei miei assistenti non sapevano di questa situazione e ...

Mancini d'Arabia, oggi la presentazione. Ma scoppia il caso dello staff La Gazzetta dello Sport

Roberto Mancini - nella giornata di domenica 13 agosto - ha rassegnato le sue dimissioni dal ruolo di commissario tecnico della Nazionale Italiana di calcio. Per l'allenatore adesso una nuova vita: Ma ...Dopo aver lasciato l'incarico da ct dell'Italia, Roberto Mancini si è presentato in conferenza stampa come nuovo Commissario Tecnico della Nazionale dell' Arabia Saudita . L'ex allenatore dell'Italia ...