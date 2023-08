Mancini | 'Primi contatti a metà agosto L'Arabia ha permesso all'Italia di mantenere il mio record'

(Di lunedì 28 agosto 2023) Robertoviene presentato oggi come nuovo commissario tecnico della Nazionale dell'Saudita. Per l'ex selezionatore campione...

impegni dialla guida dell'Arabia Saudita ., la questione assistenti e le ruggini con la FIGC . Le prime parole dida ct dell'Arabia Saudita. Dopo le frasi al veleno ......ACCETTA LA CORTE DELL'ARABIA SAUDITA Dopo l'addio dalla Nazionale azzurra Robertoè ... daiexploit con lo Schalke al Lipsia (ha vinto una Coppa di Germania l'anno scorso ed è ...In provincia di Asti saremo ia utilizzare le e - bikes per gli interventi di soccorso. Le ... Ringraziamo Maurizio Mela , presidente del Rotary Club Asti e Corradodella società Ebikeone ...

Roberto Mancini CT dell'Arabia Saudita, la presentazione: "Primi contatti a metà agosto" Sky Sport

Riad, 28 ago. - (Adnkronos) - Roberto Mancini è pronto a iniziare la sua avventura da commissario tecnico dell'Arabia Saudita. Il 58enne tecnico dopo essere stato ufficializzato nella giornata di ieri ...2 minuti per la lettura RIYADH (ARABIA SAUDITA) (ITALPRESS) – “Ringrazio il presidente che ha scelto me come ct dell’Arabia Saudita, sono molto fiero di essere qui per questo incarico”. Roberto Mancin ...