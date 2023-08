Mancini nuovo ct dell'Arabia Saudita. "Il contratto Sono state riportate cifre false"

(Di lunedì 28 agosto 2023) Robertoè ilcommissario tecnico. Mancava solo l'ufficialità che è arrivata nelle scorse ore con un video pubblicato su X (ex Twitter) proprio dalla nazionale. "Dopo aver fatto la storia in Europa è il momento di fare la storia in" dice nel...

... perché come sottolinea il Corriere dello Sport oggi è 'Il giorno di Lukaku', e per Robertoprotagonista su tutti i giornali per l'ufficialità del suoruolo da ct dell'Arabia Saudita. ...... ma finalmente con il crisma della ufficialità, è Roberto. L'ex c.t. azzurro, dimessosi due settimane fa, già oggi pomeriggio verrà presentato a Riad dalla Federazione araba come...Le dimissioni improvvise, le polemiche, poi la conferma. Robertoè ilct dell'Arabia Saudita. E l'ufficializzazione arriva attraverso lo spot di presentazione, pubblicato online dalla nuova nazionale e dall'ormai ex tecnico azzurro campione d'Europa. '...

Ecco il video con cui l'Arabia Saudita annuncia Mancini nuovo ct: «Ho fatto la storia in Europa, ora la farò qui» - Il video Open

L'ufficialità è arrivata con un video diffuso dalla squadra saudita. La presentazione è prevista per il 28 agosto a Riad. Lo sfogo dopo le polemiche sull'addio agli azzurri: "Trattato come un mostro" ...Roberto Mancini è il nuovo ct dell'Arabia Saudita. L'ex tecnico della Nazionale non ci ha messo molto a trovare un incarico dopo le dimissioni in seguito alla diatriba con il presidente della Figc ...