Mancini nuovo CT dell’Arabia | per i bookie sarà flop Mondiale

L'Italia spopola in Arabia . E non solo per Roberto, diventato ilcommissario tecnico della nazionale saudita. Nel giorno della sua presentazione , infatti, sembra che gli arabi abbiano deciso di indagare sul calcio azzurro. Anche quello ...Robertopunta in alto. Nel giorno della presentazione ufficiale a Ryad, ilct dell' Arabia Saudita parla dei prossimi obiettivi: "Ho fatto la storia in Europa, adesso è il momento di fare la ...'Voglio ringraziare il presidente per avermi scelto, sono molto orgoglioso di essere qui'. Sono le parole pronunciate in conferenza stampa da Robertocommissario tecnico della nazionale di calcio dell'Arabia Saudita. Dopo l' ufficialità della sua nomina , annunciata il 27 agosto, l'allenatore è atterrato all'aeroporto di Riad e ed è ...

Riad, 28 ago. - (Adnkronos) - "Non sono un mago ma quello che posso dire a tutti i tifosi è che lavoreremo sodo perché vogliamo vincere qualcosa di importante anche con l'Arabia Saudita. Penso che abb ...Roberto Mancini si è presentato come nuovo Commissario Tecnico dell'Arabia Saudita: "Vogliamo vincere qualcosa di importante" ...