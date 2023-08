Mancini nuovo allenatore dell' Arabia Saudita | «Molto orgoglioso di essere qui Contatti con la Federazione dopo metà agosto»

Robertoè ilcommissario tecnico dell'Arabia Saudita. L'ex ct della Nazionale italiana ha firmato oggi a Riad il contratto valido fino al 2027. Secondo le indiscrezioni,dovrebbe ...Ovviamente, l'aspetto economico non è da sottovalutare, visto che ilincarico permetterà al commissario campione d'Europa in carica di diventare l'allenatore più pagato al mondo....FOTOGALLERY %s Foto rimanenti made in italy Non solo: tutti i ct italiani all'esteroha accettato la corte dell'Arabia Saudita è sarà ilct fino al 2027. L'ex commissario ...

«Voglio ringraziare al presidente per avermi scelto e sono molto orgoglioso di essere qui e di iniziare il mio lavoro. I prossimi giorni saranno molto importanti, ma negli ultimi 10 giorni ...Dopo aver lasciato l'incarico da ct dell'Italia, Roberto Mancini si è presentato in conferenza stampa come nuovo Commissario Tecnico della Nazionale dell' Arabia Saudita . L'ex allenatore dell'Italia ...