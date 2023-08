Mancini in Arabia | “Da metà agosto i contatti con Riad Sono qui per vincere”

(Di lunedì 28 agosto 2023) Si è presentato con queste parole, Roberto, in conferenza stampa a, dopo la firma del contratto da ct dell'Saudita: "Voglio dire grazie al presidente per avermi scelto,orgoglioso di essere qui e di poter svolgere questo ruolo"

Roberto, neo ct dell'Saudita, si presenta in conferenza stampa. Come migliorare questa selezione 'Non sono un mago, l'unico modo che conosco per migliorare è lavorare e ciò che posso dire è ...Queste, invece, le parole del presidente della Federcalcio dell'Saudita, Yasser Al Misehal: "Siamo lieti di dare il benvenuto a Robertoalla guida dei Falchi Verdi. La sua comprovata ..."Vogliamo investire sul futuro dell'Saudita". Robertosi presenta da ct dell'saudita, in conferenza a Riad, e ringraziando "la federazione saudita per l'occasione che mi viene data" sottolinea di esser "contento di ...

Mancini in Arabia: "Sono orgoglioso di essere qui. A metà agosto i primi contatti" La Gazzetta dello Sport

Roberto Mancini ha accettato l'offerta della nazionale di calcio dell'Arabia Saudita ma, almeno per il momento, su di lui pesa il giudizio dei bookmaker. L'ex commissario ...