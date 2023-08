Mancini e l' Arabia esaudita | lo sfogo prima della presentazione di oggi

(Di lunedì 28 agosto 2023) ROMA - Settanta milioni sul piatto e l'. Al - Roberto ha firmato, lasciando agli arabi la piacevole sensazione di aver portato via all' Europa un altro simbolo di un calcio che i ...

'Passare per vittima poi anche no.insegue una guadagno colossale in, come fanno Messi e altri protagonisti del mondo del calcio. Si tratta di una scelta di convenienza che difficilmente poteva rifiutare, viste le cifre ..." Dopo aver fatto la storia in Europa è l'ora di fare la storia inSaudita" , promettenel video diffuso dalla federazione saudita su Twitter . Prima di volare in, la ...Brutta e triste la vicenda die la Nazionale. Molte scuse, quando in fondo era solo questione di milioni, i tanti che intascherà per andare ad allenare l'Saudita - scrive nel post ...

Roberto Mancini è il nuovo ct dell'Arabia Saudita RaiNews

Riccardo Cucchi ha espresso alcune convinzioni su Twitter: "L'Arabia Saudita si compra tutto il calcio che vuole. Anche Mancini. Si comprerà anche il Mondiale, prima o poi. Ha tanti soldi per farlo.Il sindaco di Pesaro, il dem Matteo Ricci, in tackle sull'ex commissario tecnico della Nazionale italiana: "Abbiamo bisogno di messaggi e testimonial positivi e unificanti, non divisivi" ...