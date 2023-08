Mancini d’Arabia spacca l’Italia | Berruto attacca | Di Francesco giustifica

Esattamente due settimane dopo le improvvise dimissioni da ct della nazionale italiana, Robertoha scelto di ripartire dall'Saudita. Il tecnico campione'Europa nel 2021 guiderà I Figli del Deserto fino al Mondiale 2026 e va da sé che la tempistica piuttosto stretta tra i due ...Leggi Ancheper 30 milioni: ecco qual era la 'scelta personale" del ct. Ora il calcio italiano pretenda giustizia I rossoblù non nascondono la rabbia per il rigore non concesso nella ...Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Roberto(@mrmancini10) Il progettoSaudita. L'ambizione da parte araba si traduce in obiettivi concreti: la Coppa'Asia 2027, ...

Mancini d'Arabia, oggi la presentazione. Ma scoppia il caso dello staff La Gazzetta dello Sport