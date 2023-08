Mancini ct d’Arabia | polemica per il contratto da 600mila euro con le Marche Il sindaco di Pesaro | “Come testimonial meglio Tamberi”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 28 agosto 2023) Recedere dalche vede l’ex ct della nazionale di calcio Robertoturistico delle: è quanto chiede, in un post su Fb, ildiMatteo Ricci. In Regione laè montata già da giorni, dopo che è diventata chiara la destinazione di, nuovo commissario tecnico dell’Arabia Saudita con untra i 25 e i 30 milioni netti all’anno fino al 2027. Giusto tenere l’allenatore di Jesivolto per la promozione del turismo nelle? Molti cittadini dicono di no, anche per ragioni economiche: secondo il Corriere Adriatico,riceve un compenso diper il biennio 2023-2025 per ...