Mancini ct Arabia Saudita | contratto fino al 2027 a 25 mln l' anno | Trattato come il mostro di Firenze Pacciani | tempo di fare la storia - VIDEO

Tutti sapevano tutto, però è triste lo stesso. Era evidente da subito che Robertolasciasse l' Italia per allenare l'Saudita : si potevano evitare le pantomime, bastava dire la verità. Il segreto di Pulcinella è durato lo spazio di due settimane d'agosto, un ...... perché come sottolinea il Corriere dello Sport oggi è 'Il giorno di Lukaku', e per Robertoprotagonista su tutti i giornali per l'ufficialità del suo nuovo ruolo da ct dell'Saudita. ...Questo non significa disconoscere quanto di buonoha realizzato per la Nazionale, come farci vincere un Europeo, con un gioco scintillante, dopo più di mezzo secolo. Bravo, certo. Ma è anche ...

Ecco il video con cui l'Arabia Saudita annuncia Mancini nuovo ct: «Ho fatto la storia in Europa, ora la farò qui» - Il video Open

Il CT siede ufficialmente sulla panchina dell'Arabia Saudita: alcuni suoi collaboratori però stanno avendo dubbi sul seguirlo nell'avventura.Roberto Mancini è il nuovo commissario tecnico dell'Arabia Saudita. L'ex ct dell'Italia ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2027 e comincerà la sua avventura il prossimo 8 settembre a Newcastle.